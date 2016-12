DE FAMILIE OLIEBOL (i.m.)(verhaal)





Iedereen een fijne jaarwisseling gewenst en een goed 2017. Voor wie geen oliebollen gaat bakken, salades maken o.i.a. plaats ik een update van dit nieuwjaarsverhaal.

De familie Oliebol en de familie Appelflap waren nog maar net door de heer des huizes geschapen. Ze lagen nog warm op een grote RVS schaal, die op de salontafel stond, in de zithoek bij de TV. Het waren net mensjes, de één wat groter,de ander wat kleiner, de één wat dikker, de ander wat platter en sommige hadden echte krentenpukkels. De familie Appelflap voelde zich duidelijk meer dan de armoedige familie Oliebol. Op de schaal lagen ze wat te sputteren tegen elkaar." Schuif eens een beetje op", mopperde de grootste van de familie Appelflap tegen een kleintje van de familie Oliebol." Ik verbrand hier bijna. boven het warmhoudvlammetje". De hele familie Oliebol ging tekeer tegen de arrogante grote mijnheer Appelflap." Wat verbeeld je je wel, we zijn hier allemaal gelijk hoor. De één houdt van bruine oliebollen en de ander van bleke appelflappen, dat heb ik onze schepper duidelijk horen zeggen ". En boos rolden de Oliebollen, met en zonder krenten, opdringerig de kant van de Appelflappen op. De heer des huizes en zijn vrouw gingen op de bank zitten en deden de TV aan. De kersverse Oliebollen en Appelflappen keken verbaasd naar alles wat er allemaal voorbij kwam. Ze werden opgeschrikt door iets wits en kleverigs, dat over ze heen gestrooid werd, maar al snel werden ze weer geboeid door al het verbazingwekkende dat ze zagen." Vuurwerk", riepen de kleintjes op de schaal, enthousiast." Nee stommerd ", sprak de grootste Appelflap," dat zijn bommen, er is oorlog. Het is het hele jaar oorlog, op deze wereld ". Hij had goed opgelet toen het jaaroverzicht op de TV was. Ze hielden hun mond en werden zo meegesleept door de kleurige beelden, dat ze niet merkten, dat de schaal leger en leger werd en de één na de ander van hun familieleden verdween. Het viel ze pas op, toen ze de arrogante grote Appelflap niet meer hoorden. Ze rolden een beetje verbaasd heen en weer tot ze een oorverdovend kabaal hoorden. Of de wereld, hun nieuwe wereld verging. Bibberend van angst, lagen ze muisstil.Ook in huis klonk een luide knal."

Gelukkig Nieuwjaar ", zeiden de man en vrouw tegen elkaar.De Oliebollen en de eenzame dunne overgebleven Appelflap snapten er niets van, waar was iedereen ? Ze voelden zich niet best, ze voelden zich kleverig en slap en waren ook niet lekker warm meer. Het warmhoudlichtje was allang gedoofd. De heer en de vrouw stonden, ze wilden naar bed. De Oliebollen en de Appelflap bleven in het donker achter. Even later hoorden de de vrouw zeggen :" Wat zullen we met de restanten doen ?" " Ik gooi ze nog wel even in de tuin, voor de vogels", zei de man. De Oliebollen en de eenzame Appelflap, vlogen door de lucht en smakten hard op de besneeuwde, koude, harde grond. De volgende morgen waren zowel de familie Oliebol, als de familie Appelflap, spoorloos verdwenen.De vele vogelpootjesafdrukken in de sneeuw waren getuige van hun vreselijke lot.