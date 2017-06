Andere artikelen







OPHANGEN DIE HANDEL (foto-opdracht)





Dat was toch wel heel bijzonder om te zien, verkeersborden op de weg, i.p.v. erboven. Ze stonden op een enorm lange trailer en wij stonden zo' n driekwartier te wachten tot dat ding klaar was met manoevreren. Stukje vooruit, stukje achteruit, beetje meer naar links of rechts, enz. enz. Zal ook wel lastig zijn met zo' n gevaarte. Ze hangen inmiddels waar ze horen, maar daar heb ik niet op zitten wachten hoor. ( foto 1 t/m3 ) Het uithangbord op nr.4 is er een van Mac.Donalds in Rothenburg. Ze mochten zich er alleen vestigen als ze het uiterlijk van het bedrijf, dus ook het uithangbord aanpasten aan het antieke stadje. Helemaal omgeven door muren nog en vol fotograferende Japanners. Het terrasje spreekt voor zichzelf. ( foto 5 ) Dit bord was een geintje op de camping. Het was bloedheet en de campingbaas riep te pas en te onpas : Morgen komen de kamelen. Ik heb toen het pamflet gemaakt en wat jongelui hebben het 's nachts opgeplakt. Hij kon het wel waarderen. ( foto 6) Foto 7 is het reclamebord van een cafe, waar je uitkijkt op een plek waar 3 kanalen/rivieren bij elkaar komen. Veel scheepvaart om naar te kijken, heerlijk koel en erg lekker ijs en gebak. Omdat ik nog een plekje over had op plaatsje 8 een foto van een deel van het terras.





































Geplaatst op 18 juni 2017 00:02 en 19 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.