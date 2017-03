ARRETJES CAKE ( van oma )





Ingrediënten: 1 ei

100gr suiker

250gr boter

200gr droge koekjes (bv Brusselse kermis)

40gr cacaopoeder Bereidingswijze: Klop het ei met de suiker schuimig en roer de cacao er door. Smelt de boter en roer hier het eimengsel door heen. Breek de koekjes in kleine stukjes en meng dit door het beslag. Bekleed een cakevorm met folie en doe het beslag er in. Goed aandrukken! Laat dit 2 a 3 uur opstijven in de koelkast (of diepvries). Vervolgens de cake uit de vorm halen en de folie verwijderen. In dunne plakjes serveren.