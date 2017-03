IJSVRIJ

Omdat ik helemaal niet van consumptieijs hou, kout ik maar over ander ijs. IJsvrij krijgen, hartstikke leuk vroeger op de lagere school vooral. We gingen dan schaatsen op de uiterwaarden aan de IJssel in Deventer, klimmen over prikkeldraad om in het volgende ondergelopen weiland te komen. Uren later verkleumd, hongerig, maar voldaan naar huis. Of als je niet zoveel tijd had op de vijvers in de buurt scheuveln, heet dat in Groningen. Zaterdags met jongens en meisjes over de singels nabij de binnenstad, Daar stonden bankjes en koek-en-zopie kraampjes. OERgezellig.

Ik had dus geen zin om ijs op het boodschappenlijstje te zetten en het vervolgens in de vriezer in de weg te laten liggen. Wat ik nog wel lekker vind, zo eens in de twee jaar of zo is: ijs met warme kersjes of warme chocoladesaus. En heel soms op een terrasje in de buurt van de camping, warme Apfelstrudel met een bolletje ijs en slagroom. Verder eet ik hooguit 2 ijsjes per jaar. Een perenijsje tegen de dorst of een aardbeienpunt, als we onderweg tanken en het bloedheet is. Alleen ARKO ( Alle Ramen Kunnen Open) in de oude auto geen airco. Vandaar.

Op foto1 staan twee jongetjes, die voor het eerst op het ijs staan op een slootje. ging voor geen meter, maar ze hadden wel pret. Op de andere twee foto' s, die ik nog had kun je, als je goed kijkt ijskristallen zien. Vergroten dus.



Iedereen bedankt voor de trouwe bezoekjes hier. Het gaat helemaal niet goed met mij, dus ik kijk bij jullie op mijn kleine tablet. Reacties plaatsen is een drama met dat ding, dus even niet. Wachten op het toetsenbordje, moeilijk intikken en het plaatsen mislukt voortdurend. Groetjes.