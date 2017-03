DEKSELSE VARIATIE (foto-opdracht)





Twee weken geleden het verroeste DEKSEL van een ketel laten zien, dus, hoewel afgestoft nu, die niet mee mag doen vandaag. Ik heb nu gekozen voor mijn mooie koperen keteltje, met een mooi DEKSELTJE, die altijd in de vensterbank staat op een ouderwets petroleumstelletje. Niet meer in gebruik om te sudderen hoor, dat nu ook weer niet. Omdat ik met een half oog het schaatsen meekijk, ook maar een passend hoofdDEKSEL. De rest van de DEKSELS op de potjes en de glazen karaf geen uitleg nodig. Ook leuk om te laten zien vind ik de grote DEKSELS van de catering bij een koempoelan, waar ik was een paar jaar geleden. En dan bestaan er ook nog KLEPDEKSELS, die in auto' s zitten. Van alles wat dus, vandaag. Ben sinds vrijdag pas koortsvrij, na nog een extra zware kuur en dus nu doodmoe, schor en alles zeer van de bijverschijnselen. Pfffff, schiet niet op dus.





























kleppenDEKSEL oldtimer