BEETJE VOORRAAD ( foto-opdracht)





Dat was even zoeken in het archief, want de voorraad medicijnen was weer groot afgelopen week. Longontsteking, dus nogal ziek. Verf en papier heb ik altijd volop in voorraad, maar schilderen lukt de laatste tijd niet, helaas. Maar de spullen hou ik wel in voorraad uiteraard. Houtstapel voor de winter ooit op vakantie gefotografeerd. Aanleg pleintje voor mijn huis. Wat een klus niet. Klassevakmannen. Uien ( en ook knoflook) heb ik altijd in huis. Geen babbels vandaag, ga eerst weer bankwaarts. En klimmen bij keukenkastjes, het senseo-assortiment met blikjes, de aardappelbak regelen, de lampen voorraad, de luciferoverdosis, de waxinelichtjes. Helaas, uitvoering gaat niet door.