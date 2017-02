VERROEST EN ROESTIG (foto-opdracht)





Mijn oude ketel maar even van stal gehaald. Voor de poetsers onder ons, het stof heb ik er op gelaten voor een meer dramatisch effect. ( foto 1) Foto 2 en 3. Dat beest hang bij mij aan de schutting. Ik weet nog niet of ik hem in de verf ga zetten of mooi artistiek roestig laat worden. Als hij naar beneden valt kan ik een nieuwe gaan zoeken. Het oude schuifslot doet het nog steeds.foto 4 ( archief) Roeskleurig uitgebloeid iets op spiegel. foto 5. Antieke kwast om te marmeren. 2 verfportretten via Het Net. Omdat ik zelf ook roestig word en op de laatste zelfs al uit elkaar begin te vallen.