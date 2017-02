VELGEN ZOEKEN (foto-opdracht)

Andere artikelen







In mijn archief zoeken vandaag. Ik heb gekozen voor een allerlei aan velgen van heel diverse voertuigen. En soms heel veel velgen, maar soms ook een stukje velg. De eerste is niet de mooiste foto, vind ik, maar wel met een leuk verhaal. Het is de Google-streetview-auto. Heb ik hen eens in de gaten gehouden, i.p.v. andersom. De foto is gemaakt door mijn raam. Ik was nog niet aangekleed en nam geen risico. Ik ging dus echt niet in de deuropening staan, hoewel de foto dan wel beter was geworden, denk ik.

Ik had mijn pyjama nog aan en mijn haar zat nog coupe Tornado, Dan neem je een rare houding aan om de foto te maken en draag je ook nog eens Spaanse pantoffels en dan........dan oh gruwel, word je voor eeuwig op Google Earth vastgelegd. Nee hoor, veilig tussen de luxafles door. Voorzichtig natuurlijk, anders sta ik alsnog met coupe Tornado vereeuwigd bij die firma en achter het raam ook nog eens een keer, grinnik. Dat meisje met de step ben ik, die op het fietsje een jonger zusje.

Het katje op de laatste foto woonde met zijn broertjes en zusjes onder een caravan op de camping. Wilde katjes. Zijn later door de campingbaas gevangen en hebben allemaal een goed tehuis gekregen.





OUWE VELGEN





ONDERWEG





VOLVO P544





CAMPINGVINKJE PAST OP









ONDERWEG





caravanwiel









