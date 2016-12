UITSLAG BLOEDONDERZOEK





Alles is onderzocht en prima in orde, op een een tekort aan foliumzuur na. Daar ben ik wel blij om.

Foliumzuur zorgt o.a. voor het transport van zuurstof door de rode bloedlichaampjes. Ik krijg dus extra vanaf morgen en ik hoop dat het dan wat beter met me gaat. Nieuwe hoop doet leven, Dat met die ventieltjes in de longen plaatsen om beter te kunnen uitademen kon bij mij niet. Dat kan alleen als er een grote slechte plek in zit en bij mij zit het door de hele longen heen.